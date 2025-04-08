В Сиднее 9 мая пройдет автопробег в честь Дня Победы

У здания российского генерального консульства в Сиднее 9 мая будет сбор патриотов, добровольцев, а также автомашин и грузовиков с огромными рекламными щитами на них. Эта колонна проедет по городу, прославляя День Победы.
По его словам, в акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.
Как отметил Бойков, за неделю до автопробега по Сиднею будут ездить автомобили с рекламными щитами с информацией о проведении акции. По словам организатора, мероприятие призвано в том числе поддержать бойцов специальной военной операции.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.