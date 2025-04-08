В Азове мужчина напал на полицейского при задержании. Происшествие случилось 17 марта в межмуниципальном отделе МВД России «Азовский». Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Согласно опубликованной информации, мужчина, находившийся в статусе задержанного по подозрению в совершении преступления, нанес удар участковому уполномоченному полиции.
Следственные органы оперативно отреагировали на происшествие. В отношении подозреваемого уже избрана мера пресечения — ему запрещен ряд определенных действий. Ведомство не уточняет, какие именно ограничения наложены на мужчину.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, принимаются все необходимые процессуальные решения. Подробности инцидента и возможные мотивы нападения выясняются.