Премьер Литвы Палуцкас потребовал от Орбакайте публично высказать позицию по СВО

Литовская общественность, выступающая против того, чтобы Орбакайте выходила на сцену в Вильнюсе, настаивает, что певица ранее нарушала украинское законодательство и «участвует в российской пропаганде». Так, активист Валдас Барткявичюс заявил, что в 2014 году певица «нелегально пересекла украинскую границу», чтобы выступить на концерте в Крыму. По его информации, она также выступала в Крыму и в октябре 2022 года.