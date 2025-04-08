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Инвалид по слуху и зрению: идет розыск пропавшего 73-летнего уфимца

В Уфе разыскивают 73-летнего инвалида по слуху и зрению.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 73-летнего Фларида Илалова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины стало неизвестно сегодня. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и коричневую кепку.

— Инвалидность по зрению. Полная потеря слуха, — отмечается в ориентировке.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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