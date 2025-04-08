Ученые обучили нейросеть «за пару минут» расшифровывать спектр рентгеновского поглощения

«Используя машинное обучение на основе фреймворка PyFitIt (который уже много лет разрабатывается в нашем Институте), а также исчерпывающие базы данных (пока только для хрома и ванадия, но даже это существенно — например, соединения хрома лежат в основе катализатора Филлипса, с помощью которого производится половина всего полиэтилена в мире), мы добились высококачественных и воспроизводимых результатов», — приводятся в сообщении слова исследователя фронтирной лаборатории рентгеноспектральной нанометрологии МИИ ИМ ЮФУ Богдана Проценко.