52-летний японский виски стал самым дорогим лотом Sotheby’s из крепкого

При этом 55-летний Yamazaki был продан за 337,6 тысячи долларов, 81-летний The Reach от Macallan — за 252,7 тысячи долларов, американский Pappy Van Winkle и шотландский The Dalmore вошли в десятку с ценами от 110 тысяч долларов (12 бутылок) до 172 тысяч долларов (одна бутылка). Лидерами среди брендов стали The Macallan (18% продаж), Karuizawa (17%), Kweichow Moutai (15%), Van Winkle (11%) и Yamazaki (4%). Байцзю Moutai и американский виски LeNell's впервые вошли в топ-10, что, по мнению Sotheby's, отражает растущий интерес коллекционеров к редким напиткам из разных регионов.