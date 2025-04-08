Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко проведены кадровые перестановки в системе МВД республики, сообщила пресс-служба президента.
Так, глава государства назначил нового начальника Академии Министерства внутренних дел. Согласно президентскому указу руководить Академией МВД сейчас будет генерал-майор милиции Александр Астрейко.
Этот же указом освободил Астрейко от должности начальника управления внутренних дел Миноблисполкома. При этом во главе УВД Минского облисполкома сейчас встанет генерал-майор Андрей Любимый. До настоящего времени Любимый руководил управлением внутренних дел Витебского облисполкома.
Соответственно, должность главы УВД Витебского облисполкома с этого времени будет занимать полковник милиции Максим Суббота.
Накануне Александра Лукашенко отправил в отставку несколько судей и назначил новых.
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