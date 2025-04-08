Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси

Этот же указом освободил Астрейко от должности начальника управления внутренних дел Миноблисполкома. При этом во главе УВД Минского облисполкома сейчас встанет генерал-майор Андрей Любимый. До настоящего времени Любимый руководил управлением внутренних дел Витебского облисполкома.