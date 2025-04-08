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Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси

Лукашенко сделал новые назначения в системе МВД Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко проведены кадровые перестановки в системе МВД республики, сообщила пресс-служба президента.

Так, глава государства назначил нового начальника Академии Министерства внутренних дел. Согласно президентскому указу руководить Академией МВД сейчас будет генерал-майор милиции Александр Астрейко.

Этот же указом освободил Астрейко от должности начальника управления внутренних дел Миноблисполкома. При этом во главе УВД Минского облисполкома сейчас встанет генерал-майор Андрей Любимый. До настоящего времени Любимый руководил управлением внутренних дел Витебского облисполкома.

Соответственно, должность главы УВД Витебского облисполкома с этого времени будет занимать полковник милиции Максим Суббота.

Накануне Александра Лукашенко отправил в отставку несколько судей и назначил новых.

И еще белорусский лидер отреагировал на рекорд, установленный хоккеистом Овечкиным: «Овечкин — молодец, это гордость!».