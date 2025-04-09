Жителей Пермского края предупредили о медведе, замеченном на севере региона

В районе камня Ветлан на севере Пермского края заметили медведя. Об опасности туристов и местных жителей предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Красновишерского округа Прикамья.
В ЕДДС напомнили гостям и жителям Красновишерска, что при посещении горы стоит быть особенно осторожными и не оставлять там пищевые отходы: их запахи могут привлечь медведя.
Кроме того, в конце марта медведя видели возле камня Писаный на территории заповедника «Вишерский». В администрации заповедника отметили, что медведи на территории просыпаются строго по расписанию: в 20-х числах марта.
По данным телеграм-канала SHOT, к востоку от Красновишерска, в районе города Серова соседней Свердловской области, жертвой медведя могла стать женщина: её голову со следами укусов крупного хищника нашли в лесу, где ранее видели медвежьи следы.