Физлица впервые с июля купили акций на большую сумму, чем продали

«Крупнейшими нетто-покупателями в марте стали физические лица, купившие акций на сумму 36,2 миллиарда рублей. Месячные нетто-покупки они совершали впервые с июля 2024 года, при этом объем покупок стал самым крупным с августа 2023 года. Нетто-покупки осуществляли и нерезиденты из дружественных стран: в марте они приобрели акций на сумму 13,4 миллиарда рублей», — сообщается в мартовском обзоре.