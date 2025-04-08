Физлица впервые с июля купили акций на большую сумму, чем продали

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Физлица в марте впервые с июля 2024 года купили акций на сумму большую, чем продали — на 36,2 миллиарда рублей, став крупнейшими нетто-покупателями в этом месяце, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.
«Крупнейшими нетто-покупателями в марте стали физические лица, купившие акций на сумму 36,2 миллиарда рублей. Месячные нетто-покупки они совершали впервые с июля 2024 года, при этом объем покупок стал самым крупным с августа 2023 года. Нетто-покупки осуществляли и нерезиденты из дружественных стран: в марте они приобрели акций на сумму 13,4 миллиарда рублей», — сообщается в мартовском обзоре.
Основной объем нетто-покупок нерезидентов пришелся на конец марта (в начале апреля покупки продолжились), отмечается там.
Крупнейшими нетто-продавцами, в свою очередь, стали банки, не входящие в категорию системно значимых: в марте они нарастили объем продаж до 30,8 миллиарда рублей (месяцем ранее — 20,8 миллиарда рублей). Некредитные финансовые организации (НФО) продолжали осуществлять продажи за счет собственных средств на 27,5 миллиарда рублей, добавляется там же.
Среднедневной объем торгов в будние дни за первые 3 месяца 2025 года на Московской бирже — 174,9 миллиарда рублей, а на СПБ Бирже — 3,6 миллиарда рублей.