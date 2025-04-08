В Ростове суд вынес приговор боевику запрещенного «Азова»*

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему гражданину Украины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 8 апреля.
Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для террористической деятельности.
Следствие установило, что в 2019 году он заключил контракт с запрещенным в России националистическим объединением «Азов»*, после чего прошел военную подготовку в тренировочном лагере. Полученные навыки он применял в боях на территории Донецкой Народной Республики, где до мая 2022 года действовал как минометчик.
— Деятельность подсудимого была пресечена Вооруженными Силами России, — отмечается в материалах дела.
Государственный обвинитель потребовал для мужчины значительного срока заключения. Суд, учитывая все обстоятельства, назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Азов» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.