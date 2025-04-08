В Ростове суд вынес приговор боевику запрещенного «Азова»*

Следствие установило, что в 2019 году он заключил контракт с запрещенным в России националистическим объединением «Азов»*, после чего прошел военную подготовку в тренировочном лагере. Полученные навыки он применял в боях на территории Донецкой Народной Республики, где до мая 2022 года действовал как минометчик.