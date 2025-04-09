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В Перми на учет бродячих собак потратят 1,4 млн рублей

Городские власти соберут сведения об общей численности животных без владельцев.

Источник: Комсомольская правда

Власти Перми объявили электронный аукцион для выполнения работ по определению и учету количества собак без владельцев на территории города. Мониторинг проведут в течение трех месяцев. Подрядчик приступит к выполнению работ с момента заключения контракта.

Полученные данные об общей численности и иных характеристиках популяции собак без владельцев необходимы для мер по снижению их негативного воздействия на жителей Перми.

Для проведения учета в пределах города выберут не менее 22 различных территорий, включая жилую, административную и промышленно-складскую застройки, зоны городских лесов и парков, железную дорогу.

Рекомендуемая площадь для каждой из площадок — от 0,5 до 1,5 кв. км. Учет собак без владельцев на каждой из учетных площадок требуется проводить в течение не менее чем трехкратного тщательного обхода с перерывами между ними не более 10 дней.

В число территорий Перми для учета количества собак без владельцев войдут микрорайоны: Новый Крым, Закамск, Нижняя Курья, Акулова, Верхняя Курья, Гайва, Левшино, Кислотные дачи, Вышка-2, Запруд, Городские Горки, Висим, Садовый, Владимирский, Центр, Свердлова, Данилиха, Железнодорожный, Крохалева, Балатово, Нагорный, Заостровка, Липовая Гора.

Для характеристики бродячих собак необходимо учесть: возраст, пол, размер, окрас, особенности шерстяного покрова, вид ушей и хвоста, особые приметы, включая травмы.

Первоначальная стоимость контракта составит 1,39 млн руб. Подача заявок завершится 8 апреля.

Судьбу бродячих собак в Пермском крае должен решить референдум. Такое предложение внесло региональное отделение ЛДПР.