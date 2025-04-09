В Перми на учет бродячих собак потратят 1,4 млн рублей

Власти Перми объявили электронный аукцион для выполнения работ по определению и учету количества собак без владельцев на территории города. Мониторинг проведут в течение трех месяцев. Подрядчик приступит к выполнению работ с момента заключения контракта.
Полученные данные об общей численности и иных характеристиках популяции собак без владельцев необходимы для мер по снижению их негативного воздействия на жителей Перми.
Для проведения учета в пределах города выберут не менее 22 различных территорий, включая жилую, административную и промышленно-складскую застройки, зоны городских лесов и парков, железную дорогу.
Рекомендуемая площадь для каждой из площадок — от 0,5 до 1,5 кв. км. Учет собак без владельцев на каждой из учетных площадок требуется проводить в течение не менее чем трехкратного тщательного обхода с перерывами между ними не более 10 дней.
В число территорий Перми для учета количества собак без владельцев войдут микрорайоны: Новый Крым, Закамск, Нижняя Курья, Акулова, Верхняя Курья, Гайва, Левшино, Кислотные дачи, Вышка-2, Запруд, Городские Горки, Висим, Садовый, Владимирский, Центр, Свердлова, Данилиха, Железнодорожный, Крохалева, Балатово, Нагорный, Заостровка, Липовая Гора.
Для характеристики бродячих собак необходимо учесть: возраст, пол, размер, окрас, особенности шерстяного покрова, вид ушей и хвоста, особые приметы, включая травмы.
Первоначальная стоимость контракта составит 1,39 млн руб. Подача заявок завершится 8 апреля.
Судьбу бродячих собак в Пермском крае должен решить референдум. Такое предложение внесло региональное отделение ЛДПР.