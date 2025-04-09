В Перми на учет бродячих собак потратят 1,4 млн рублей

Рекомендуемая площадь для каждой из площадок — от 0,5 до 1,5 кв. км. Учет собак без владельцев на каждой из учетных площадок требуется проводить в течение не менее чем трехкратного тщательного обхода с перерывами между ними не более 10 дней.