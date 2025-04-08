«Салават Юлаев» победил «Сибирь» 2:1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Сегодня, 8 апреля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1 в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Денис Ян (забросил шайбу в ворота соперников на 22-ой минуте матча) и Шелдон Ремпал (31). За команду гостей отличился лишь Тэйлор Бек (41).
Уфимский клуб одержал четвертую победу над «Сибирь» в первом раунде плей-офф, и благодаря этому «СЮ» выходит во второй.
Следующий матч уфимского клуба состоится в пятницу — 11 апреля. Команда в первый раз схлестнется в столице Башкирии с московским «Спартаком» за право выхода в третий раунд плей-офф.
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