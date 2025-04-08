В РПЦ предупредили о сатанистах в медицине и образовании

«В некоторых странах сатанисты пролоббировали возможность проведения занятий в школах и высших учебных заведениях… Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийства детей в утробе матери. Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны. Сатанисты планируют распространить сеть абортивных клиник в странах Европы», — сказал он РИА Новости во вторник после круглого стола в Государственной думе РФ, посвященного противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии.