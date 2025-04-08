Палеонтологи усомнились, что динозавры вымирали за 6 млн лет до падения астероида

Как отмечает Кьяренца, некоторые палеонтологи считают, что падение Чиксулубского астероида скорее добило, чем уничтожило динозавров, так как их вымирание потенциально началось за несколько миллионов лет до этой катастрофы. На это, предположительно, указывает то, что в отложениях времен конца мелового периода встречается значительно меньше останков динозавров, чем в прослойках, возникших за семь и более миллионов лет до падения астероида.