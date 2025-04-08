Палеонтологи усомнились, что динозавры вымирали за 6 млн лет до падения астероида

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив палеонтологов обнаружил свидетельства того, что значительное уменьшение числа окаменелостей динозавров, найденных в отложениях конца мелового периода, не является индикатором того, что динозавры начали массово исчезать по всей территории Земли за 6 млн лет до падения Чиксулубского астероида. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона.
«На первый взгляд можно предположить, что динозавры начали вымирать до падения астероида, так как число связанных с ними окаменелостей сильно упало. Мы показали, что это снижение возникло в результате того, что окаменелости конца мелового периода стали менее доступными для нас из-за различных геологических процессов, а не в результате реального падения в биоразнообразии динозавров», — пояснил научный сотрудник UCL Алессандро Кьяренца, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечает Кьяренца, некоторые палеонтологи считают, что падение Чиксулубского астероида скорее добило, чем уничтожило динозавров, так как их вымирание потенциально началось за несколько миллионов лет до этой катастрофы. На это, предположительно, указывает то, что в отложениях времен конца мелового периода встречается значительно меньше останков динозавров, чем в прослойках, возникших за семь и более миллионов лет до падения астероида.
Кьяренца проверил, так ли это на самом деле, для чего проанализировал, как по всей вероятности менялись численность и видовой состав четырех крупных ветвей эволюции динозавров — анкилозавров, цератопсид, гадрозавров и тираннозаврид — в разных уголках Северной Америки в последние 18 млн лет мелового периода. Для получения подобных сведений ученые разбили весь континент на набор из небольших участков, для каждого из которых они определили то, как менялся местный климат, а также условия формирования окаменелостей.
Опираясь на результаты этих расчетов, ученые вычислили вероятность присутствия в каждом из регионов всех четырех разновидностей древних ящеров, а также определили шансы превращения их останков в окаменелости. Эти расчеты показали, что средние размеры ареалов обитания всех динозавров оставались примерно одинаковыми в конце мелового периода, однако при этом перемены в условиях образования пород значительно снизили вероятность сохранения останков почти всех древних ящеров.
Необычно же большое число останков различных видов цератопсид в породах конца мелового периода можно объяснить тем, что эти ящеры жили на большом удалении от рек и низменностей, чьи следы плохо сохранились в осадочных отложениях той эры. Это ставит под сомнение многие популярные представления о том, как протекала эволюция динозавров на последних фазах их доминирования на Земле, подытожили палеонтологи.
О падении астероида.
В конце мелового периода, примерно 65,5−66 млн лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10−15 км, оставивший гигантский 300-километровый кратер Чиксулуб в Мексике. В его падении ученые не сомневаются, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий, а также точные последствия этого катаклизма пока остаются предметом споров.