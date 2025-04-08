Вербное воскресенье 2025: что можно и что нельзя делать в праздник

Согласно всем четырем Евангелиям (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Но сделал он это не как военачальник или царь, окруженный армией, а смиренно — верхом на осле. Этот образ не случаен: в еврейской традиции осел символизировал мир, а не войну. Толпы народа, уже слышавшие о чудесах, совершенных Христом — исцелениях, воскрешении Лазаря и других знамениях, — вышли его встречать. Люди клали под ноги осла свои одежды, срезали пальмовые ветви и выкрикивали: