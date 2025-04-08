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Ветераны Башкирии получат специальную выплату до конца апреля

В Башкирии ветераны получат в апреле в честь Дня Победы по 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в текущем месяце ветераны в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получают единовременные выплаты. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделение Социального фонда России.

Участники и инвалиды войны (а также их вдовы), жители блокадного Ленинграда (а также осажденных Севастополя и Сталинграда), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла, работавшие в военные годы не менее шести месяцев, и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей получат по 55 тысяч рублей.

Выплаты на банковские счета поступят 10 апреля, а доставка пенсий с дополнительными выплатами через почтовые отделения будет осуществляться с 3 по 24 апреля по установленному графику.

Кроме того, участники и инвалиды Великой Отечественной войны дополнительно получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

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