Ветераны Башкирии получат специальную выплату до конца апреля

Участники и инвалиды войны (а также их вдовы), жители блокадного Ленинграда (а также осажденных Севастополя и Сталинграда), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла, работавшие в военные годы не менее шести месяцев, и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей получат по 55 тысяч рублей.