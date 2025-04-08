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На Пасху в Ростове синоптики обещают до +17 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля. Синоптики сервиса «Гисметео» подготовили подробный прогноз погоды на праздничную неделю для жителей донской столицы.

Страстная неделя начнется с сильных дождей. Во вторник, 15 апреля, ожидается до 22 мм осадков при температуре не выше +13°C. Однако уже в среду и четверг, 16−17 апреля, погода порадует ростовчан: солнце выглянет из-за туч, а воздух прогреется до +17°C.

Пятница, 18 апреля, будет самой теплой — до +19°C без осадков. Но в Великую субботу снова похолодает до +16°C с ливнями.

В само Пасхальное воскресенье, 20 апреля, температура составит +17°C. Праздник пройдёт под облачным небом с моросящим дождем, но без серьёзных осадков.