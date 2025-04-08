Сериал «Твин Пикс» вышел на экраны 35 лет назад

Премьера пилотного эпизода сериала «Твин Пикс» состоялась 8 апреля 1990 года на телеканале ABC. История об убийстве прекрасной девушки, маленьком уютном городке и его странных обитателях быстро набрала сумасшедшую популярность. И не теряет ее до сих пор. Думается, и вы когда-нибудь ассоциировали себя с героями сериала. Если это так (и если не так — тоже), пройдите наш тест и узнайте, кем бы из жителей Твин Пикса вы стали. Все же не забываем: совы не то, чем кажутся!