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«Это и моя Москва». Лукашенко сказал, почему День Победы празднует и в Минске, и в Москве

Лукашенко сказал о своей традиции на 9 Мая быть в Минске и Москве.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, почему он традиционно 9 Мая находится не только в Минске, но и на Красной площади в Москве на военном параде, сообщает БелТА.

Белорусский лидер заметил, что традиция, связанная с празднованием Дня Победы в Москве, установилась еще во времена, когда президентом России был Борис Ельцин. Он вспомнил, что сначала на первых встречах обстановка была напряженная. Ельцин был несколько насторожен по отношению к главе Беларуси, которая недавно получила независимость вместе с другими бывшими республиками СССР. И тогда Лукашенко обозначил свое неизменное отношение к России и ее народу.

— Я говорю: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва», — вспомнил он разговор.

Лукашенко сказал, что Ельцин от этих слов растаял и разговор задался. А традиция Парада Победы на Красной площади в Москве сохранилась «и в едином государстве, и когда мы разошлись по своим “квартирам”.

Когда же президент России Владимир Путин начал приглашать лидеров постсоветских государств на Парад Победы в Москве не у всех сразу получалось. Но после лидеры твердо настояли. Также Лукашенко отметил, что было бы просто неправильным не представлять героический белорусский народ на Параде Победы.

— Поэтому сложилась такая традиция, что я всегда посещаю мероприятия в Российской Федерации и возвращаюсь домой, — пояснил глава республики.

После этого уже мероприятия по случаю Дня Победы с участием главы государства проходят в Минске. Однако в белорусской столице парады 9 Мая проходят не каждый год, чередуясь с Днем Независимости, 3 июля. Их цель, как подчеркнул Александр Лукашенко, «не бряцание оружием», а демонстрация того, что Беларусь обладает необходимым потенциалом, чтобы защитить свою страну и мирный труд ее людей.

Напомним десантники представят Беларусь на Параде Победы в Москве 9 мая 2025.

Также Александр Лукашенко дал прогноз белорусской экономике: «Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится».

Еще президент Беларуси провел кадровые назначения в МВД Беларуси.