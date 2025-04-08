«Это и моя Москва». Лукашенко сказал, почему День Победы празднует и в Минске, и в Москве

Белорусский лидер заметил, что традиция, связанная с празднованием Дня Победы в Москве, установилась еще во времена, когда президентом России был Борис Ельцин. Он вспомнил, что сначала на первых встречах обстановка была напряженная. Ельцин был несколько насторожен по отношению к главе Беларуси, которая недавно получила независимость вместе с другими бывшими республиками СССР. И тогда Лукашенко обозначил свое неизменное отношение к России и ее народу.