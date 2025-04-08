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В Москве клещи снова впали в спячку из-за похолодания

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Клещи временно впали в спячку из-за похолодания в Москве, но перемены погоды не повлияют на их численность. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 42% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«В процессе длительной эволюции клещи, обитающие в Москве и Московской области, давно уже адаптировались к резким перепадам температуры. При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке ниже пяти градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Похолодание не скажется на численности членистоногих», — сказал Кунафин.

Он добавил, что клещи снова проснутся, как только температура поднимется выше плюс пяти градусов, и будут активны, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой. «При суточных значениях температуры выше плюс 25 градусов они обычно тоже начинают прятаться», — пояснил Кунафин.

В начале апреля сообщалось, что в зеленых зонах Москвы с приходом тепла проснулись клещи.