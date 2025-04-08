В Москве клещи снова впали в спячку из-за похолодания

Он добавил, что клещи снова проснутся, как только температура поднимется выше плюс пяти градусов, и будут активны, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой. «При суточных значениях температуры выше плюс 25 градусов они обычно тоже начинают прятаться», — пояснил Кунафин.