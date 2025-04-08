В Москве клещи снова впали в спячку из-за похолодания

«В процессе длительной эволюции клещи, обитающие в Москве и Московской области, давно уже адаптировались к резким перепадам температуры. При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке ниже пяти градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Похолодание не скажется на численности членистоногих», — сказал Кунафин.
Он добавил, что клещи снова проснутся, как только температура поднимется выше плюс пяти градусов, и будут активны, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой. «При суточных значениях температуры выше плюс 25 градусов они обычно тоже начинают прятаться», — пояснил Кунафин.
В начале апреля сообщалось, что в зеленых зонах Москвы с приходом тепла проснулись клещи.