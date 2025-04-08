Избивал экс-супругу и лишил детей более 3 млн рублей: в Башкирии мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям

В 2022 году мужчина похитил более 3,3 миллиона рублей, которые принадлежали его бывшей супруге и несовершеннолетним детям. Деньги были получены от продажи семейного дома и земельного участка, при этом обвиняемый предоставил в органы опеки подложные документы.