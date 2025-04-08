Избивал экс-супругу и лишил детей более 3 млн рублей: в Башкирии мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям

В Башкирии мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, угрозах убийством и причинении вреда здоровью бывшей жене. Об этом рассказали объединенная пресс-служба судов республики и Следственный комитет региона.
В 2022 году мужчина похитил более 3,3 миллиона рублей, которые принадлежали его бывшей супруге и несовершеннолетним детям. Деньги были получены от продажи семейного дома и земельного участка, при этом обвиняемый предоставил в органы опеки подложные документы.
Кроме того, в прошлом году подсудимый дважды угрожал бывшей жене убийством и нанес ей травы, в том числе черепно-мозговую.
Кушнаренковский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и запретил обвиняемому покидать свое жилье по ночам, общаться с потерпевшими и свидетелями, а также приближаться к месту проживания бывшей супруги. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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