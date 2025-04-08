Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовском ТЦ после пожара заработал первый магазин

Жизнь после пожара: в Ростове в ТРЦ «Астор» возобновила работу пекарня.

Источник: Комсомольская правда

В ростовском торгово-развлекательном комплексе «Астор», пострадавшем от масштабного пожара 24 марта, возобновила работу пекарня. Как сообщили представители центра, это первый этап восстановления деятельности.

— В ближайшее время планируем открыть и другие торговые точки на цокольном этаже, — добавили в администрации комплекса.

Напомним, пожар начался утром 24 марта из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания по адресу: проспект Будённовский, 51. Огонь быстро распространился, охватив около 500 квадратных метров и перекинувшись на кровлю здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас в ТРЦ идут восстановительные работы. Точные сроки полного возобновления работы центра пока не называются.