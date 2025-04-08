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В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Вечером, 8 апреля, в Ростовской области объявили беспилотную опасность.

Источник: Комсомольская правда

На всей территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Жителям Ростовской области настоятельно рекомендуют немедленно покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях.

— Необходимо зайти в ближайшее здание, держаться подальше от окон и следовать дальнейшим указаниям властей, — сообщается в экстренном оповещении.

Продолжительность беспилотной опасности пока не уточняются. Спецслужбы региона приведены в состояние повышенной готовности. Официальные источники призывают граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и строго соблюдать все рекомендации.