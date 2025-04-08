В Ростовской области объявили беспилотную опасность

На всей территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Жителям Ростовской области настоятельно рекомендуют немедленно покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях.
— Необходимо зайти в ближайшее здание, держаться подальше от окон и следовать дальнейшим указаниям властей, — сообщается в экстренном оповещении.
Продолжительность беспилотной опасности пока не уточняются. Спецслужбы региона приведены в состояние повышенной готовности. Официальные источники призывают граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и строго соблюдать все рекомендации.