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В мае жителей Башкирии ожидает 13 выходных дней

Минтруд Башкирии: в мае будет 8 праздничных выходных дней.

Источник: Комсомольская правда

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана проинформировал о порядке празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) в этом году.

Согласно постановлению федерального правительства, в этом году предусмотрен перенос выходных с 4 января на 2 мая и с 23 февраля на 8 мая.

Таким, образом график выходных дней в мае при 5-дневной рабочей неделе будет следующим:

— 1−4 мая — выходные в честь Дня весны и труда;

— 8−11 мая — выходные в честь Дня Победы.

При 6-дневной рабочей неделе:

— 1 и 4 мая — выходные.

— 8, 9 и 11 мая — выходные.

30 апреля рабочий день сокращается на час. Праздничные дни 1 и 9 мая не включаются в срок отпуска.

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