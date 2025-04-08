В мае жителей Башкирии ожидает 13 выходных дней

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана проинформировал о порядке празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) в этом году.
Согласно постановлению федерального правительства, в этом году предусмотрен перенос выходных с 4 января на 2 мая и с 23 февраля на 8 мая.
Таким, образом график выходных дней в мае при 5-дневной рабочей неделе будет следующим:
— 1−4 мая — выходные в честь Дня весны и труда;
— 8−11 мая — выходные в честь Дня Победы.
При 6-дневной рабочей неделе:
— 1 и 4 мая — выходные.
— 8, 9 и 11 мая — выходные.
30 апреля рабочий день сокращается на час. Праздничные дни 1 и 9 мая не включаются в срок отпуска.
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