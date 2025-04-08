На Кубани начали продавать куличи на святой воде с дубайским шоколадом

В супермаркетах делают ставку на доступность: самый дешевый кулич весом 120 грамм можно купить за 80 рублей. Местные производители предлагают 180-граммовые изделия за 120 рублей. В других магазинах выбор богаче: мини-куличи от 65 рублей, стандартные — от 99 до 230 рублей, а полукилограммовый вариант обойдется в 410 рублей.