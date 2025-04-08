На Кубани начали продавать куличи на святой воде с дубайским шоколадом

За две недели до Пасхи городские магазины и пекарни представили широкий ассортимент праздничной выпечки. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
Цены на куличи варьируются от совсем бюджетных до эксклюзивных — последние могут стоить как хороший ужин в ресторане.
В супермаркетах делают ставку на доступность: самый дешевый кулич весом 120 грамм можно купить за 80 рублей. Местные производители предлагают 180-граммовые изделия за 120 рублей. В других магазинах выбор богаче: мини-куличи от 65 рублей, стандартные — от 99 до 230 рублей, а полукилограммовый вариант обойдется в 410 рублей.
— В нашей кондитерской все куличи приготовлены на святой воде!, — заявляют в одной из городских пекарен, делая акцент на эксклюзивности.
Но настоящий топ — кулич с дубайским шоколадом, украшенный золотом и матрешкой. За такое произведение кулинарного искусства весом 500 грамм придется заплатить 2900 рублей. Правда, в свободной продаже его нет — только под заказ.
Как отмечают продавцы, спрос на пасхальную выпечку растет с каждым днем. Краснодарцы активно готовятся к празднику, выбирая между демократичными и премиальными вариантами.