Усовершенствован «осязаемый» искусственный интеллект

Одним из направлений аппаратной реализации нейросетей является их воплощение на базе связанных генераторов колебаний, в основе работы которых лежит эффект синхронизации этих генераторов. «Простыми словами, если в программной нейронной сети закодированную “задачу” заменить набором колебаний с частотами, а нейроны — на генераторы со своими собственными частотами, а функцию синапсов переложить на связь между генераторами, то получим структуру, для которой будет характерно особое поведение на каждое входное частотное воздействие. Картина синхронизации генераторов-нейронов будет зависеть от частот возмущающего колебания», — добавил Никитин.