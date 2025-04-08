Фальшивые доллары обнаружены в хранилище банка в Беларуси при его проверке

В одном из белорусских банков при проверке обнаружили фальшивые доллары в хранилище. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Инцидент произошел в одном из банков Минска. При инспекции наличных в хранилище нашли фальшивые 10 долларов. Подозрения вызвал денежный билет номиналом 10 долларов, серии 1988 года. На купюре цифровые и текстовые обозначения номинала не соответствовали друг другу, как на лицевой, так и на оборотной сторонах.
Из-за фальшивых 10 долларов в банковское хранилище вызвали милицию. Правоохранители изъяли купюру и направили ее на экспертизу.
В Минске в одном из банков при проверке хранилища нашли фальшивые доллары. Фото: ГКСЭ.
Эксперт установил, что изъятая купюра является денежным билетом Федеральной резервной системы США и была изготовлена на предприятии, которое осуществляет производство такой продукции.
Но при этом в первоначальное содержание теперь читаемых цифр «10» были внесены технические изменения. На купюре подчистили единицу и заправленной тушью перьевой ручкой дорисовали цифры. Первоначально это была купюра номиналом 1 доллар.
Расследуется уголовное дело.
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