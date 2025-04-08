Фальшивые доллары обнаружены в хранилище банка в Беларуси при его проверке

Инцидент произошел в одном из банков Минска. При инспекции наличных в хранилище нашли фальшивые 10 долларов. Подозрения вызвал денежный билет номиналом 10 долларов, серии 1988 года. На купюре цифровые и текстовые обозначения номинала не соответствовали друг другу, как на лицевой, так и на оборотной сторонах.