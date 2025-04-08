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Фальшивые доллары обнаружены в хранилище банка в Беларуси при его проверке

В Минске при проверке хранилища банка нашли фальшивые доллары.

Источник: Комсомольская правда

В одном из белорусских банков при проверке обнаружили фальшивые доллары в хранилище. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел в одном из банков Минска. При инспекции наличных в хранилище нашли фальшивые 10 долларов. Подозрения вызвал денежный билет номиналом 10 долларов, серии 1988 года. На купюре цифровые и текстовые обозначения номинала не соответствовали друг другу, как на лицевой, так и на оборотной сторонах.

Из-за фальшивых 10 долларов в банковское хранилище вызвали милицию. Правоохранители изъяли купюру и направили ее на экспертизу.

В Минске в одном из банков при проверке хранилища нашли фальшивые доллары. Фото: ГКСЭ.

Эксперт установил, что изъятая купюра является денежным билетом Федеральной резервной системы США и была изготовлена на предприятии, которое осуществляет производство такой продукции.

Но при этом в первоначальное содержание теперь читаемых цифр «10» были внесены технические изменения. На купюре подчистили единицу и заправленной тушью перьевой ручкой дорисовали цифры. Первоначально это была купюра номиналом 1 доллар.

Расследуется уголовное дело.

Тем временем в Лиде белорус заявил в милицию о пропаже из чайника.

Кстати, еще милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси.