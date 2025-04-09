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В Калининграде у Южного вокзала снова начали строить церковь

В Калининграде снова продолжается строительство храма у Южного вокзала.

Об этом сообщает Калининградская епархия.

Храм в честь святой Троицы заложили еще 15 лет назад, но строительство шло медленно. За десять с лишним лет поставили только звонницу. Однако теперь строительство идет с большой скоростью.

В прошлом году руководителем стройки назначен протодиакон Андрей Пасхин, председатель приходского совета Свято-Андреевского храма, на чьем счету уже несколько законченных храмов. Например, церковь в конце проспекта Мира в Калининграде.

Ранее сообщалось, что священник Савченко запретил яйцам некоторые цвета.