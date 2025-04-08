В Махачкале директора ЖЭУ судят за травмы бабушки и ребенка

Прокуратура Кировского района Махачкалы передала в суд уголовное дело о падении ледяной глыбы с крыши жилого дома. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Инцидент произошел 3 марта 2025 года на улице Г. Алибегова, где пострадали 55-летняя женщина и ее 11-месячная внучка.
По версии следствия, генеральный директор местного жилищно-эксплуатационного управления не организовал своевременную очистку кровли от снега и наледи. В результате падения льда пенсионерка получила тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода черепа. Малышка отделалась легкими царапинами и была выписана из больницы в тот же день.
— Обвиняемому грозит наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы до шести лет, — сообщили в прокуратуре.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, пострадавшая провела несколько недель в больнице. Сейчас ее состояние стабилизировалось, но последствия травмы еще дают о себе знать.