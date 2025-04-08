В Махачкале директора ЖЭУ судят за травмы бабушки и ребенка

По версии следствия, генеральный директор местного жилищно-эксплуатационного управления не организовал своевременную очистку кровли от снега и наледи. В результате падения льда пенсионерка получила тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода черепа. Малышка отделалась легкими царапинами и была выписана из больницы в тот же день.