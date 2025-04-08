Выявлены два набора пищевых добавок, способствующих развитию диабета

Употребление продуктов с большим количеством пищевых добавок из первого набора повышает вероятность развития диабета примерно на 8%, тогда как этот риск вырастал на 13% при частом поедании еды с добавками из второй категории. Как именно они способствуют повышению этого риска, медики пока не могут сказать, однако они предполагают, что он связан с тем, что большое число разных молекул добавок взаимно усиливает действие друг друга на клетки человека. Последующие опыты помогут проверить, так ли это на самом деле, подытожили ученые.