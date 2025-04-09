Отели Анапы снижают цены на лето

«Наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8%», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы заплатят на 14,9% меньше, в июле — на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.
Отели уровня три и четыре звезды тоже порадуют туристов скидками. Минимальный процент снижения цен запланирован на сентябрь. На этот период АТОР прогнозирует рост спроса на курорте, добавили в ассоциации.
Ранее в АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.