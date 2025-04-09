Авиасообщение между Сочи и Орском восстановлено после длительного перерыва

Аэропорт Сочи им. В. И. Севастьянова объявил о возобновлении прямых рейсов в Орск, которые не выполнялись в течение длительного времени. Полеты по данному направлению стартовали 8 апреля и осуществляются авиакомпаниями Nordwind Airlines и «Икар».
Первый пассажир, прошедший регистрацию на возобновленный рейс, был награжден памятными подарками, сертификатом на посещение VIP-зала и сувенирами от авиаперевозчика. Евгений Коряев, житель Орска, поделился своей радостью по поводу восстановления прямого авиасообщения с его родным городом.
Согласно весенне-летнему расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам с отправлением из Сочи в 17:45 и по субботам с отправлением в 00:55. Перевозки пассажиров осуществляются на самолетах Embraer 190, вмещающих 110 человек. Время полета составляет 2 часа 55 минут. Стоимость билета в эконом-классе варьируется от 18 до 25 тысяч рублей.