Авиасообщение между Сочи и Орском восстановлено после длительного перерыва

Согласно весенне-летнему расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам с отправлением из Сочи в 17:45 и по субботам с отправлением в 00:55. Перевозки пассажиров осуществляются на самолетах Embraer 190, вмещающих 110 человек. Время полета составляет 2 часа 55 минут. Стоимость билета в эконом-классе варьируется от 18 до 25 тысяч рублей.