Российский борец Усманов стал двукратным чемпионом Европы

28-летний Усманов одержал победу в схватке с Зелимханом Хаджиевым из Франции. Российский борец, на счету которого также есть золото чемпионата мира 2023 года и золотая медаль чемпионата Европы 2024 года, теперь стал двукратным чемпионом Европы. Бронзовые медали достались Ахсарбеку Гулаеву из Словакии и Владимери Гамкрелидзе из Грузии.