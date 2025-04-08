Российский борец Усманов стал двукратным чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 79 кг. Всего россияне взяли четыре золотых медали на состязаниях, проходящих в Братиславе.
28-летний Усманов одержал победу в схватке с Зелимханом Хаджиевым из Франции. Российский борец, на счету которого также есть золото чемпионата мира 2023 года и золотая медаль чемпионата Европы 2024 года, теперь стал двукратным чемпионом Европы. Бронзовые медали достались Ахсарбеку Гулаеву из Словакии и Владимери Гамкрелидзе из Грузии.
В весовой категории до 70 кг победителем стал российский 27-летний борец вольного стиля Давид Баев. В финальной схватке он одержал победу над представителем Армении Арманом Андреасяном. Баев также является чемпионом мира 2021 года. Бронза оказалась у грузинского спортсмена Акаки Кемертелидзе и азербайджанца Канана Хейбатова.
Ранее победы на чемпионате Европы одержали Начын Монгуш в весовой категории до 57 кг и Ибрагим Ибрагимов в весовой категории до 65 кг.