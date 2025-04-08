Трамп-младший обвинил Украину в замалчивании информации о покушении на отца

Отмечается, что обвиняемый в покушении на Дональда Трампа американец за месяц до своего задержания пытался приобрести оружие на Украине. Как сообщает издание Daily Mail, Райан Уэсли Рут, задержанный за попытку убить президента США в сентябре 2024 года, планировал расправу над Трампом совместно с украинскими кураторами. Согласно источнику, американец просил прислать ему гранату или переносной ракетно-зенитный комплекс FIM-92 Stinger.