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Трамп-младший обвинил Украину в замалчивании информации о покушении на отца

Сын Дональда Трампа обвинил Киев в замалчивании сведений о попытках обвиняемого в покушении на его отца приобрести оружие на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший обвинил Киев в замалчивании сведений о покушении на его отца, которое было совершено американцем Райаном Уэсли Раутом.

«Они, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца. Интересно, почему?‎» — написал сын президента США в личном аккаунте в социальной сети.

Отмечается, что обвиняемый в покушении на Дональда Трампа американец за месяц до своего задержания пытался приобрести оружие на Украине. Как сообщает издание Daily Mail, Райан Уэсли Рут, задержанный за попытку убить президента США в сентябре 2024 года, планировал расправу над Трампом совместно с украинскими кураторами. Согласно источнику, американец просил прислать ему гранату или переносной ракетно-зенитный комплекс FIM-92 Stinger.