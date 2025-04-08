Трамп-младший обвинил Украину в замалчивании информации о покушении на отца

Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший обвинил Киев в замалчивании сведений о покушении на его отца, которое было совершено американцем Райаном Уэсли Раутом.
«Они, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца. Интересно, почему?» — написал сын президента США в личном аккаунте в социальной сети.
Отмечается, что обвиняемый в покушении на Дональда Трампа американец за месяц до своего задержания пытался приобрести оружие на Украине. Как сообщает издание Daily Mail, Райан Уэсли Рут, задержанный за попытку убить президента США в сентябре 2024 года, планировал расправу над Трампом совместно с украинскими кураторами. Согласно источнику, американец просил прислать ему гранату или переносной ракетно-зенитный комплекс FIM-92 Stinger.