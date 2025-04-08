«Не раньше Пасхи»: названы сроки окончательного наступления весны в Москве

Неожиданное возвращение февральских метелей в Москву в разгар апреля стало неожиданностью не только для жителей и гостей столицы, но и для синоптиков. О том, когда снег наконец-то растает и весна окончательно вступит в свои права, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Снег начнет таять 15 — 16 апреля, к Пасхе (отмечается в этом году 20 апреля) снега уже точно не будет, — сказала Позднякова.
Ранее «Москва 24» сообщила, что огромный скандинавский циклон, который стоит над Баренцевым морем и Ямалом, стал причиной похолодания в столице. Он будет вращаться и трансформироваться, а также задержится в своем положении практически до конца недели. Сугробы могут вырасти до 15 сантиметров.
По данным 360.ru, в среду, 9 апреля, возможно похолодание до −4 градусов. На данный момент, погода в столице, согласно климатическим нормам, соответствует концу февраля — началу марта.