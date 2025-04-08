«Не раньше Пасхи»: названы сроки окончательного наступления весны в Москве

Неожиданное возвращение февральских метелей в Москву в разгар апреля стало неожиданностью не только для жителей и гостей столицы, но и для синоптиков. О том, когда снег наконец-то растает и весна окончательно вступит в свои права, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.