Цена нефти Brent упала ниже 62 долларов за баррель впервые с 2021 года

По данным агентства Bloomberg, на рынок негативно повлияло решение стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти быстрее, чем было объявлено изначально. Более того, соответствующие котировки начали падать после того, как лидер США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из ряда государств.