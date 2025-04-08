Цена нефти Brent упала ниже 62 долларов за баррель впервые с 2021 года

Цена фьючерса на нефть марки Brent упала ниже 62 долларов за баррель, это произошло впервые с апреля 2021 года, следует из данных на сайте Investing.com.
По состоянию на 23:20 по московскому времени цена на нефть марки Brent составляет 61,79 доллара за баррель.
По данным агентства Bloomberg, на рынок негативно повлияло решение стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти быстрее, чем было объявлено изначально. Более того, соответствующие котировки начали падать после того, как лидер США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из ряда государств.
Напомним, американский президент объявил о введении тарифов 2 апреля. Об этом Дональд Трамп сообщил в ходе своего обращения в Розовом саду Белого дома. В том числе, пошлины касаются импорта товаров из Евросоюза (20%).
Впоследствии лидер США заявил, что ЕС необходимо купить американские энергоносители на 350 миллиардов долларов для ослабления тарифов.