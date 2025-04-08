Врач предупредила о повышенной опасности вейпов из-за их схожести с ингаляторами

Опасность вейпинга кроется в том, что они работают по тому же принципу, что и ингаляторы. Только если небулайзеры доставляют в легкие лекарства, то вайпы — опасные яды, способные разрушить легкие, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры пульмонологии Наталья Мещерякова.
— Мы придумали небулайзеры для доставки лекарств в самые глубокие отделы легких. В вейпах примерно тот же принцип, только вместо лекарств — токсичные вещества, — пояснила медик.
Доктор уточнила, что никотин, глицерин, масла, ароматизаторы оседают в самых мелких отделах легких и могут вызвать серьезное воспаление и даже фиброз, после чего поврежденные участки больше не могут выполнять свою задачу.
Ранее 360.ru сообщил, что регулярное вдыхание паров электронной сигареты грозит серьезным поражением легких. Болезнь EVALI, которую еще называют попкорновой болезнью, может вызвать тошноту и рвоту, повышение температуры тела, кашель, одышку, дыхательную недостаточность и даже потребовать искусственной вентиляции легких.
Тем временем, вейпы хотят полностью вывести из оборота в России: Госдума планирует запретить их производство, продажу и даже ввоз в страну. Законопроект уже поддержан всеми фракциями, передает телеканал «Царьград».