Врач предупредила о повышенной опасности вейпов из-за их схожести с ингаляторами

Опасность вейпинга кроется в том, что они работают по тому же принципу, что и ингаляторы. Только если небулайзеры доставляют в легкие лекарства, то вайпы — опасные яды, способные разрушить легкие, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры пульмонологии Наталья Мещерякова.