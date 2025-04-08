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Росавиация: В ульяновском аэропорту приостановлены полеты

Аэропорт в Ульяновске временно не принимает и не выпускает самолеты из соображений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Работа аэропорта в Ульяновске временно приостановлена вечером во вторник 8 апреля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с 21.15 по московскому времени.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21:15 МСК введены также в аэропорту Ульяновск», — сказано в релизе.

Накануне Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропортах Волгограда и Саратова. По словам официального представителя ведомства Артема Кореняко, это сделано в целях обеспечения безопасности.

4 апреля вводились временные ограничения в аэропорту Внуково.

Также сообщалось, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились, а позже были сняты временные ограничения на полеты 4 апреля. За это время на запасные аэродромы отправили 22 воздушных судна.