Худеем к лету: простые, но действенные советы врача

Чтобы подготовиться к пляжному сезону, избавиться от надоевших килограммов и подтянуть фигуру, вовсе не нужны изнуряющие диеты и изматывающие тренировки. Почувствовать себя легко помогут простые, но действенные советы, которые наладят сон и аппетит, их озвучила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Помните, тарелка наполовину должна быть заполнена овощами или фруктами, на четверть — крупами, и еще на четверть — мясом или рыбой, — подчеркнула медик.
Она также рекомендовала пить достаточно воды, а для перекусов, вместо сладостей или чипсов, выбирать кефир или овощной салат.
— Недосып усиливает аппетит, а полноценный сон его нормализует. Многочисленные исследования показывают, что после бессонной ночи тянет на вредную еду — хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное, — отметила доктор, посоветовав в первую очередь наладить режим сна и отдыха.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что средиземноморская диета уже многие годы считается одной из самых сбалансированных. В основе ее рациона — рыба, птица, нежирное мясо, а также источники растительного белка, в частности, бобовые, оливковое масло, сыр твердых сортов, греческий йогурт.