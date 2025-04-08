Худеем к лету: простые, но действенные советы врача

Чтобы подготовиться к пляжному сезону, избавиться от надоевших килограммов и подтянуть фигуру, вовсе не нужны изнуряющие диеты и изматывающие тренировки. Почувствовать себя легко помогут простые, но действенные советы, которые наладят сон и аппетит, их озвучила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.