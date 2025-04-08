Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: Гражданин Украины причастен к нападению на пост ДПС в Чечне

Глава Чечни раскрыл подробности расследования нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане.

Источник: Комсомольская правда

К организации нападения на пост ДПС в Чеченской Республике причастен гражданин Украины. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале по итогам совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

По словам Кадырова, установлено, кто руководил действиями напавшего на полицейских мужчины.

«Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — заявил Кадыров, добавив, что все организаторы преступления будут призваны к ответу.

По словам главы Чечни, в республике будет усилена профилактика экстремизма и терроризма.

Напомним, в городе Ачхой-Мартан на улице Кадырова вечером 7 апреля неизвестный мужчина, вооружившись ножом, напал на пост дорожно-патрульной службы. В результате нападения ножевые получили ранения два сотрудника полиции.

Также сообщалось, что ответным огнем преступника ликвидировали, возбуждено уголовное дело.