Кадыров: Гражданин Украины причастен к нападению на пост ДПС в Чечне

К организации нападения на пост ДПС в Чеченской Республике причастен гражданин Украины. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале по итогам совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.
По словам Кадырова, установлено, кто руководил действиями напавшего на полицейских мужчины.
«Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — заявил Кадыров, добавив, что все организаторы преступления будут призваны к ответу.
По словам главы Чечни, в республике будет усилена профилактика экстремизма и терроризма.
Напомним, в городе Ачхой-Мартан на улице Кадырова вечером 7 апреля неизвестный мужчина, вооружившись ножом, напал на пост дорожно-патрульной службы. В результате нападения ножевые получили ранения два сотрудника полиции.
Также сообщалось, что ответным огнем преступника ликвидировали, возбуждено уголовное дело.