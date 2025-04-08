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Нефролог Аршинская: самолечение парацетамолом может привести к пересадке печени

Некоторые препараты оказывают токсическое воздействие на печень и почки.

Источник: Комсомольская правда

Парацетамол — один из самых распространенных препаратов, который можно найти практически в каждой аптечке. Однако, назначать его себе самостоятельно не рекомендуется. Дело в том, что прием парацетамола, также как и ибупрофена, без назначения врача, может вызвать поражение печени, об этом рассказала изданию «Газета.Ru» врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская.

— Передозировка или длительное употребление парацетамола может перегрузить печень, приводя к токсическому гепатиту, некрозу, печеночной недостаточности, требующей трансплантации печени, или даже летальному исходу, — предупредила медик.

По ее словам, ибупрофен также может оказывать токсическое воздействие на печень. Вместе же препараты способны усиливать негативное воздействие друг друга. При появлении каких-либо необычных симптомов: боли, тошноты, рвоты, важно немедленно обратиться за помощью.

Ранее 360.ru рассказал, что у нестероидных противовоспалительных препаратов имеется широкий спектр побочных эффектов, которые могут вызвать проблемы с функционированием печени и почек. Такие лекарства рекомендуется использовать не чаще одного раза в неделю.

Токсическое воздействие на печень также могут оказать некоторые антибиотики, статины, нейролептики, антипаразитарные и противогрибковые препараты, передает телеканал «Царьград».