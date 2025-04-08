Нефролог Аршинская: самолечение парацетамолом может привести к пересадке печени

Парацетамол — один из самых распространенных препаратов, который можно найти практически в каждой аптечке. Однако, назначать его себе самостоятельно не рекомендуется. Дело в том, что прием парацетамола, также как и ибупрофена, без назначения врача, может вызвать поражение печени, об этом рассказала изданию «Газета.Ru» врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская.