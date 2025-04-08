В Госдуме РФ создали рабочую группу по регулированию ИИ

Возглавит межфракционную рабочую группу Александр Бабаков.
В Госдуме межфракционная рабочая группа будет разрабатывать законы о применении искусственного интеллекта (ИИ). Группа проработает до конца срока полномочий восьмого созыва в 2026 году, главой стал вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия»).
«Вопрос регулирования ИИ “не должен никого пугать”. Это “не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам” и ориентироваться “только на нормы прибыли”», — рассказал Бабаков «Ведомостям». Депутат также указал на необходимость учитывать множество факторов, включая этические угрозы и трансграничные технологии.
Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Депутаты планируют изучить потребности различных сторон, от малого и среднего бизнеса до государственных интересов, и определить первоочередные вопросы регулирования.
В рамках деятельности группы планируется подготовка предложений по отраслевому применению ИИ, включая законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны РФ. Также предусмотрена разработка инициатив по противодействию использованию ИИ в преступных целях.
Идея регулирования ИИ в России обсуждается уже достаточно давно. Ранее «Новые люди» предложили ограничить возможности ИИ. Также курганский студент Алексей Демидов предложил рассматривать ИИ как субъект права для возможности судебного преследования его производителей в случае преступного использования.