В Госдуме РФ создали рабочую группу по регулированию ИИ

«Вопрос регулирования ИИ “не должен никого пугать”. Это “не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам” и ориентироваться “только на нормы прибыли”», — рассказал Бабаков «Ведомостям». Депутат также указал на необходимость учитывать множество факторов, включая этические угрозы и трансграничные технологии.