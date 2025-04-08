СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым

Кузнецову 32 года. В 2010 году он был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 26-м номером. В составе «Вашингтона» Кузнецов выступал с 2014 года и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Помимо «Вашингтона», в НХЛ он также играл за «Каролину».