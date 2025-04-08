СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым

Петербургский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и обладатель Кубка Стэнли нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует пресс-служба СКА.
Кузнецов стал игроком СКА в конце июля 2024 года, подписав контракт, рассчитанный до окончания сезона 2027/2028.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов принял участие в 39 играх, забросив 12 шайб и отдав 25 результативных передач. В шести матчах плей-офф на его счету один гол и два ассиста. СКА проиграл московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф со счётом 2:4.
Кузнецову 32 года. В 2010 году он был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 26-м номером. В составе «Вашингтона» Кузнецов выступал с 2014 года и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Помимо «Вашингтона», в НХЛ он также играл за «Каролину».