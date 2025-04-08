Дочь Трампа сообщила, что у ее младшей сестры Тиффани родится сын

Иванка, дочь лидера США Дональда Трампа, сообщила, что у ее младшей сестры Тиффани родится мальчик, пишет Hola.
Иванка поделилась фотографиями с вечеринки, которую устроила Тиффани в честь будущего ребенка.
«Мы одарили ее (Тиффани — прим. ред.) любовью и прекрасно провели время! Каждая деталь была вдохновлена миром Беатрис Поттер — от кроличьих хвостиков до садовых угощений, чтобы отпраздновать появление маленького мальчика, которого вот-вот примет в своей жизни», — сообщила Иванка.
Сейчас Тиффани 31 год. Она родилась в браке Дональда Трампа с актрисой Марлой Мейплз, на которой нынешний лидер США был женат с 1993 по 1999 год. В 2022-м Тиффани вышла замуж за миллиардера Майкла Булоса.
Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка.