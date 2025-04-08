Дочь Трампа сообщила, что у ее младшей сестры Тиффани родится сын

Сейчас Тиффани 31 год. Она родилась в браке Дональда Трампа с актрисой Марлой Мейплз, на которой нынешний лидер США был женат с 1993 по 1999 год. В 2022-м Тиффани вышла замуж за миллиардера Майкла Булоса.