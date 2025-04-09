Как научить ребенка выговаривать букву «р»: советы логопеда

Ранее KP.RU рассказал, как развить самостоятельность у ребенка. Для этого специалисты советуют подавать личный пример — это будет негласное развитие самостоятельности и влияние без нравоучений. Делиться своим мнением, признавать свои ошибки родителям, давать свободу ребенку, не угрожающую его безопасности. А также больше разговаривать, предлагать варианты вместо прямых запретов и, конечно, больше слушать своего ребенка.