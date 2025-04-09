Как научить ребенка выговаривать букву «р»: советы логопеда

Звук «р» дети, как правило, осваивают одним из последних, при этом, выговаривать его четко могут мешать, как физиологические, так и психологические факторы. Как помочь своему ребенку научиться выговаривать «р», сообщила в разговоре с изданием RuNews24.ru логопед Яна Евсеева.
— Чтобы помочь ребенку, укрепляйте артикуляционный аппарат. Для этого подойдет упражнение «качели» (высовывание языка вверх-вниз), «лошадка» (щелканье языком). А также развитие моторики — лепка, рисование, пазлы, — приводит издание слова специалиста.
Она добавила, что важно посетить специалиста-логопеда, который укажет на причины проблем с буквой «р» — это могут быть особенности речевого аппарата, стресс или заикание в анамнезе.
Ранее KP.RU рассказал, как развить самостоятельность у ребенка. Для этого специалисты советуют подавать личный пример — это будет негласное развитие самостоятельности и влияние без нравоучений. Делиться своим мнением, признавать свои ошибки родителям, давать свободу ребенку, не угрожающую его безопасности. А также больше разговаривать, предлагать варианты вместо прямых запретов и, конечно, больше слушать своего ребенка.