Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля на Полурепицу

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону Солунскую. В народе принято праздновать день Матрены Настовицы. Название возникло по причине того, что святая была покровительницей рукодельниц. Вместе с тем есть еще одно название — Матрена Полурепица. Все дело в том, что у святой просили богатого урожая репы.