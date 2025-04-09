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Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля на Полурепицу

Узнали приметы и запреты на 9 апреля, когда отмечают день Матрены Настовицы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону Солунскую. В народе принято праздновать день Матрены Настовицы. Название возникло по причине того, что святая была покровительницей рукодельниц. Вместе с тем есть еще одно название — Матрена Полурепица. Все дело в том, что у святой просили богатого урожая репы.

Что нельзя делать 9 апреля.

Не рекомендуется менять постельное белье. Считается, что можно в худшую сторону изменить свою судьбу. Кроме того, запрещено бездельничать. Не следует 9 апреля провоцировать конфликты, ссориться. А еще нельзя ревновать. Предки верили, что это может обернуться расставанием с любимым человеком.

Что можно делать 9 апреля.

По традиции, 9 апреля старались избавиться от ненужных вещей: от одежды до бытовых предметов. Как правило, в вечернее время разжигали костры, чтобы сжечь все ненужное. Считалось, что таким образом можно привлечь удачу, здоровье.

Согласно приметам, туман предсказывает урожайный год. В том случае, если птицы громко кричат, то день будет теплым.

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