Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля на Полурепицу

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону Солунскую. В народе принято праздновать день Матрены Настовицы. Название возникло по причине того, что святая была покровительницей рукодельниц. Вместе с тем есть еще одно название — Матрена Полурепица. Все дело в том, что у святой просили богатого урожая репы.
Что нельзя делать 9 апреля.
Не рекомендуется менять постельное белье. Считается, что можно в худшую сторону изменить свою судьбу. Кроме того, запрещено бездельничать. Не следует 9 апреля провоцировать конфликты, ссориться. А еще нельзя ревновать. Предки верили, что это может обернуться расставанием с любимым человеком.
Что можно делать 9 апреля.
По традиции, 9 апреля старались избавиться от ненужных вещей: от одежды до бытовых предметов. Как правило, в вечернее время разжигали костры, чтобы сжечь все ненужное. Считалось, что таким образом можно привлечь удачу, здоровье.
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