«Тепло будет стремиться к +22». Синоптики сказали о серьезном потеплении в Беларуси в ближайшее время

Ранее и в Белгидромете сказали, что очередное потепление до +18 в апреле снова будет резким. И уже в предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, воздушные потоки сменят направление с северного на западное и юго-западное, а погода в стране снова окажется весенней.