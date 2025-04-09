«Тепло будет стремиться к +22». Синоптики сказали о серьезном потеплении в Беларуси в ближайшее время

Апрель обещает белорусам новую волну тепла в ближайшее время. Об этом говорит предварительный прогноз с сайта world-weather.ru.
Так, по данным метеосайта, после резкого похолодания, снегопадов и серьезных морозов, белорусам стоит ждать очередного заметного потепления. Также уже с пятницы, 11 апреля, дневные температуры начнут расти. В субботу, 12 апреля, днем будет уже +5 в среднем, а в воскресенье, 13 апреля, воздух прогреется и до +12 выше ноля.
Неделя с 14 по 20 апреля обещает быть необычайно теплой. В понедельник, 14 апреля, ожидается до +17 тепла, а самым жарким днем станет пятница, 18 апреля, когда ожидается и до +22 градусов. В предварительном прогнозе именно 18 апреля станет самым жарким днем всего месяца.
Потом тепло будет не таким уж ощутимым, примерно на 5 — 7 градусов ниже. Но уже совсем не ожидается серьезных ночных заморозков. Наоборот, ночные температуры прогнозируются до +10.
Отметим, что информация о погоде в Беларуси на формируется на основе долгосрочного прогноза и статистики за прошлые годы.
Ранее и в Белгидромете сказали, что очередное потепление до +18 в апреле снова будет резким. И уже в предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, воздушные потоки сменят направление с северного на западное и юго-западное, а погода в стране снова окажется весенней.
И также синоптики предупредили про −10 градусов в Беларуси 9 апреля, в среду.
Кстати, еще милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси.