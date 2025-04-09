Названы продукты, опасные для людей с аллергией на пыльцу

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу, следует избегать некоторых продуктов, так как, вероятнее всего, они также могут испытывать на них схожую реакцию. Об этом заявила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-аллерголог, иммунолог Злата Ермакова.
— Люди с аллергией на пыльцу березы могут испытывать реакции на орехи, мед, свежие овощи и фрукты из-за схожести белков в этих продуктах с аллергенами растений. Это объясняет, почему аллергики могут испытывать симптомы круглый год, — объяснила доктор.
Она добавила, что именно весной аллергики чаще всего страдают от поллиноза, когда наблюдается цветение ольхи, березы, орешника, дуба и ясеня.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что для большинства аллергиков порядка 100 растений могут представлять угрозу. Пыльца березы, ольхи, клена, орешника, ясеня, вяза, акации является более мелкой, а потому и более опасной. При повышенной чувствительности аллергия может проявляться и на цветение растений с достаточно крупной пыльцой — например, хвойных деревьев.