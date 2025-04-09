Названы продукты, опасные для людей с аллергией на пыльцу

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу, следует избегать некоторых продуктов, так как, вероятнее всего, они также могут испытывать на них схожую реакцию. Об этом заявила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-аллерголог, иммунолог Злата Ермакова.