Календарь на 9 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата со странным и загадочным названием, упоминания которой можно встретить в Рунете. Ее происхождение и смысл до конца не ясны. По одной из версий, она посвящена наступлению весны и солнечных дней, с приходом которых начинается ревизия шкафа в поисках убранных подальше на зиму легких вещей. По другой версии, в названии — отсылка к фэнтезийному миру «Хроник Нарнии», где шкаф выступал в качестве портала в волшебный мир. Впрочем, это мало помогает прояснить суть события.