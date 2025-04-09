Думай и худей: мозг оказался самым энергозатратным органом в организме человека

Чтобы хорошенько похудеть, нужно… нет, не попотеть в спортзале, а порешать уравнения высшей математики! Ну или почитать труды философов — тут уж кому что больше нравится. Ведь, оказывается, чем больше мы думаем, тем сильнее напрягаем мозг, а ведь именно этот орган является самым энергозатратным в организме. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко.
С точки зрения потребления энергии головной мозг является самым важным и энергозатратным органом в организме человека. Составляя всего 2% от массы тела, мозг тратит порядка 20% от всей энергии, необходимой для жизнедеятельности нашего организма. В пересчете на калории это 240−350 килокалорий в день, — рассказала доктор.
Медик добавила, что расход энергии увеличивается в состоянии хронического стресса: так, 10 минут стресса могут увеличить потребление глюкозы почти на треть всей суточной нормы!
Можно ли как-то использовать эту информацию в диетологии, пока не уточняется. Впрочем, как знать, возможно, скоро на одной полке, вместе с ПП-питанием начнут продаваться кроссворды и сборники задачек «со звездочкой».
Кстати, питание напрямую влияет на работоспособность мозга — некоторые продукты буквально питают его, помогая лучше запоминать, концентрироваться и даже защищаться от стрессов. Так, ягоды укрепляют сосуды, защищая клетки мозга от кислородного голодания, а орехи и семечки — помогают сохранять умственную остроту и замедляют возрастные изменения мозга, передает телеканал «Царьград».
Ранее 360.ru сообщил, что интервальное голодание способствует замедлению старения мозга и снижению риска развития деменции. Предполагается, что такой подход улучшает метаболизм, стимулирует очищение клеток от токсинов и защищает нейроны от стресса.