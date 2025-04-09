Думай и худей: мозг оказался самым энергозатратным органом в организме человека

Чтобы хорошенько похудеть, нужно… нет, не попотеть в спортзале, а порешать уравнения высшей математики! Ну или почитать труды философов — тут уж кому что больше нравится. Ведь, оказывается, чем больше мы думаем, тем сильнее напрягаем мозг, а ведь именно этот орган является самым энергозатратным в организме. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко.